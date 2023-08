Newyorške borze današnje trgovanje končale v rdečem

New York, 8. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje končale v rdečem. Delnice na Wall Streetu so v torek padle zaradi razprodaje, po tem ko je bonitetna agencija Moody's znižala bonitetno oceno več posojilodajalcem, kar je znova obudilo strahove glede stanja ameriških bank in gospodarstva, poroča agencija Reuters.