Pregled - šport, 8. 8. (torek)

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v polnih Stožicah izgubili proti Galatasarayu z 0:3 (0:1). Povratna tekma bo čez teden dni v Istanbulu. Zmagovalca dvoboja v zadnjem krogu kvalifikacij lige prvakov čaka boljši iz dvoboja med Klaksvikom in Moldejem. Poraženec pa se bo meril v zadnjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, kjer ga čaka zmagovalec dvoboja med Qarabagom in HJK Helsinki.

LJUBLJANA - Slovenska košarkarska reprezentanca je po dveh porazih z Grčijo zabeležila drugo zmago v pripravah na svetovno prvenstvo, ki se bo začelo 25. avgusta. V Stožicah je premagala izbrano vrsto Črno gore s 104:100 (32:22, 55:53, 81:73). Prvi strelec Slovenije je bil znova Luka Dončić, ki je dosegel trojnega dvojčka - 34 točk, 14 podaj in 13 skokov. Strelsko razpoložen je bil tudi Klemen Prepelič s 17 točkami, po deset točk pa sta dodala Bine Prepelič in Jordan Morgan.

MÜNCHEN - Slovenska moška košarkarska reprezentanca se bo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2025 merila v skupini A z Ukrajino, Izraelom in Portugalsko. Žreb za tekmovanje, ki ga bodo med 27. avgustom in 14. septembrom 2025 gostili Latvija, Ciper, Finska in Poljska, je danes potekal v Münchnu.

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar še naprej vodi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. Slovenija pa je po zadnjih uspehih Pogačarja in Mateja Mohoriča napredovala na tretje mesto med državami, kar za zdaj zagotavlja štiri mesta na cestni dirki na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. Na lestvici mu sledita dva Belgijca, srebrni s cestne dirke v Glasgowu Wout Van Aert (5277 točk) in lanski zmagovalec dirke po Španiji Remco Evenepoel (4970,21). Od Slovencev je med deseterico ostal Primož Roglič (3266,5), ki se pripravlja na dirko po Španiji. Ta se bo začela 26. avgusta. Nedavni zmagovalec dirke po Poljski Matej Mohorič (2075) je napredoval s 36. na 20. mesto.

BRDO PRI KRANJU - Nogometna zveza Slovenije (NZS) je v sodelovanju s stalno podporo Evropske nogometne zveze Uefe v izjavi za javnost sporočila, da je Uefa odobrila sredstva v višini 300.000 evrov za pomoč Sloveniji po tragičnih poplavah. NZS bo k temu dodatno namenila še 20.000 evrov. Krovna slovenska nogometna zveza je obenem dodala, da nogometna družina združena stoji v svoji zavezi, da pomaga skupnostim pri obnovi in okrevanju po obsežnih poplav. Skupaj z Uefo so izrazili globoko sočutje vsem, ki so minuli konec tedna utrpeli izgube, slovenska zveza pa je izrazila še hvaležnost krovni evropski zvezi ter njenemu predsedniku Aleksandru Čeferinu za neprecenljivo podporo pri tej pobudi.

VELENJE - Eden najboljših rokometašev velenjskega Gorenja v zadnjih sezonah, Domen Tajnik, bo kariero nadaljeval v Severni Makedoniji. Srednji zunanji igralec je podpisal triletno pogodbo za Eurofarm Pelister iz Bitole, kjer igrata slovenska reprezentanta Urban Lesjak in Nejc Cehte, je na družbenem omrežju zapisal klub iz Severne Makedonije.

LJUBLJANA - Največji teniški turnir za dekleta v Sloveniji se bo letos, kot je znano, zaradi spora med občino in lastnikom zemljišča iz Portoroža preselil v Ljubljano, novost pa je, da bo osrednje igrišče na Kongresnem trgu v središču mesta oziroma v Parku zvezda. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal direktor Teniške zveze Slovenije (TZS) Gregor Krušič, bo to edinstven primer v zgodovini Združenja teniških igralk (WTA). Tudi zato je morala TZS čakati skoraj dva meseca, da je WTA potrdila lokacijo in prižgala zeleno luč.

GLASGOW - Švicarska kolesarska šesterica v postavi Stefan Küng, Stefan Bisegger, Mauro Schmid ter Elise Chabbey, Nicole Koller in Marlen Reusser je v povsem enaki postavi ubranila naslov svetovnih prvakov v mešanem ekipnem kronometru. V Glasgowu je bila po 40,3 km dolgi trasi hitrejša od Francije in Nemčije. Slovenije ni bilo na startu.

ADELAIDE - Francozinje so zadnje četrtfinalistke svetovnega prvenstva v nogometu, ki poteka v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V avstralskem mestu Adelaide so evropske predstavnice zanesljivo opravile z Maročankami in slavile s 4:0 (3:0). V četrtfinalu se bodo pomerile z domačinkami Avstralkami, ki so v osmini finala izločile Dansko. Dvoboj bo na sporedu v soboto v Brisbanu. Isti dan bosta v Sydneyju igrali še Anglija in Kolumbija. Kolumbijke so bile na današnji prvi tekmi boljše od Jamajke z 1:0 (0:0). Preostala četrtfinalna dvoboja sta Španija - Nizozemska (Wellington) ter Japonska - Švedska (Auckland). Na sporedu bosta v petek.

TOLEDO - Pri 95 letih je po poročanju španskih športnih časopisov, med njima sta Marca in As, umrl legendarni španski cestni kolesar Federico Bahamontes. Orel iz Toleda je bil znan kot izjemen kolesar v gorah, ob 100. izdaji dirke po Franciji pa so ga pred desetimi leti izbrali za najboljšega hribolazca v zgodovini tega športa.

MONTREAL - Dvaintridesetletna Caroline Wozniacki je po treh letih in pol odsotnosti s teniških igrišča zmagala na prvi tekmi. V prvem krogu turnirja v Montrealu (2.534.285 evrov nagradnega sklada) je danska zvezdnica in nekdanja prva igralka sveta gladko premagala Avstralko Kimberly Birrell s 6:2 in 6:2.