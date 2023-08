Ljubljana, 8. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o posledicah poplav in pomoči tujih držav, ki v Slovenijo pošiljajo pomoč in različne enote za krizne razmere. Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala o razglasitvi dneva solidarnosti, ki bo 14. avgusta tudi dela prost dan.