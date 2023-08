Wozniacki po treh letih in pol odsotnosti zmagala na prvi tekmi

Montreal, 8. avgusta - Dvaintridesetletna Caroline Wozniacki je po treh letih in pol odsotnosti s teniških igrišča zmagala na prvi tekmi. V prvem krogu turnirja v Montrealu (2.534.285 evrov nagradnega sklada) je danska zvezdnica in nekdanja prva igralka sveta gladko premagala Avstralko Kimberly Birrell s 6:2 in 6:2.