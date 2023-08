Planinska zveza planincem odsvetuje obisk najbolj prizadetih območij

Ljubljana, 8. avgusta - Nedavna ujma in vetrolomi so povzročila škodo tudi v gorskem svetu, zato Planinska zveza Slovenije poziva planince, da naj se ne odpravljajo na najbolj prizadeta območja. Za izlet v hribe priporočajo cilje v ostalih delih Slovenije in upoštevanje nasvetov za varen obisk gora, so zapisali v sporočilu za javnost.

Stanje je trenutno najbolj kritično na območju Zgornje Savinjske doline, Koroške ter Kamniško-Bistriškega območja, kjer je zaprta večina planinskih poti. Prizadet je tudi dobršen del Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, zato v planinski zvezi odsvetujejo obisk navedenih območij.

Zaradi nedavne ujme in julijskih neurij je sicer zaprtih tudi nekaj planinskih poti v Julijskih Alpah, med drugim Krnica-Špik.

Med drugim so zaprte so tudi planinske poti iz doline Drage proti Robleku in proti Prevali ter planinska pot Ribnica - Sveta Ana na Mali gori - planinski dom Ribnica. V občini Medvode je onemogočen dostop do planinskih poti z izhodiščem v dolini Ločnice, izhaja iz objave na spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Planinska zveza Slovenije, ki skrbi za mrežo planinskih poti po Sloveniji, zbira podatke o stanju poti in zapira poškodovane odseke. Zaprte poti vnaša na spletno stran Stanje planinskih poti in v aplikacijo maPZS.

Ob tem poudarjajo, da so po večjem delu Slovenije planinske koče normalno odprte. Do vzpostavitve normalnih razmer so trenutno zaprte planinske koče v Zgornji Savinjski dolini, delu Koroške in nekaj posameznih koč na bolj kritičnih območjih (Kamniška koča na Kamniškem sedlu, Dom v Kamniški Bistrici).

"Prihajajoči dnevi bodo ponudili več sonca in kličejo po obisku gora in hribov. Če se opravimo v hribe, se odpravimo v dele Slovenije, kjer je trenutno primerno za planinarjenje," svetujejo na planinski zvezi.

Obenem priporočajo obisk lahkih in znanih poti, uporabo primerne opreme in preverjanje odprtosti planinskih poti in koč.

Glede na podaljšani konec tedna pozivajo tudi vse člane Planinske zveze Slovenije, ki bi želeli pomagati prizadetim pri sanaciji poplav in neurij, da namesto planinskega izleta zase, raje njim ponudijo svojo voljo in moč.