Ljubljana, 8. avgusta - NLB bo najhuje prizadetim občinam donirala štiri milijone evrov, so sporočili iz banke. Sredstva bodo namenjena trajnostni obnovi in potrebnim vlaganjem, kot so urejanje vodotokov in protipoplavna zaščita, s katerimi bi v prihodnje omilili posledice ujm in omejili podobne tragedije, so zagotovili.