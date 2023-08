Finance o pogostosti poplav in podnebnih spremembah (9. 8.)

Ljubljana, 8. avgusta - Blaž Abe v komentarju Kako je možno, da imamo stoletne poplave večkrat v sto letih? piše o pogostosti poplav in podnebnih spremembah. Avtor izpostavlja, da se je izraz stoletne poplave v zadnjih letih uporabil več kot le enkrat in da so podnebne spremembe odgovor prevladujoče ideologije na vprašanje, zakaj so poplave tako pogoste.