Vlada imenovala Behina za generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje

Ljubljana, 8. avgusta - Vlada je na današnji seji imenovala Leona Behina za generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje s polnim mandatom, za dobo petih let, od 9. avgusta 2023 do 8. avgusta 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja, so po seji sporočili z vlade. Od 6. oktobra 2022 je funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti.