Zaloge na debelo v ZDA junija nazadovale bolj od uvodnih ocen

Washington, 8. avgusta - Zaloge na debelo v ZDA so se junija zmanjšale za 0,5 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več, kot so na ameriškem ministrstvu za trgovino ocenili prejšnji mesec. Prodaja zalog na debelo pa je bila junija za 0,7 odstotka manjša kot maja, so še sporočili z ministrstva.