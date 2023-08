Neil Young z novim albumom iz arhiva Chrome Dreams

New York, 11. avgusta - Neil Young rad brska po svojem arhivu. Poleg več novih studijskih albumov je kanadski glasbenik v zadnjih letih večkrat izdal tudi starejše posnetke - in danes izide njegov album Chrome Dreams. Na njemu je 12 skladb, ki jih je Young prvotno posnel sredi 70. let minulega stoletja, a še nikoli prej niso bile izdane v tokratni različici.