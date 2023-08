V Škofji Loki po katastrofalnih poplavah na najbolj prizadetih območjih intervencije še potekajo, drugje že faza čiščenja

Škofja Loka, 8. avgusta - V Škofji Loki so danes po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele številne objekte, ceste in mostove, danes odpravljali posledice in začeli fazo čiščenja, na najbolj prizadetih območjih pa so intervencije še potekale. Večina cest je medtem spet prevoznih. Škoda na občinski infrastrukturi bo po ocenah znašala več deset milijonov evrov.

Vodja intervencije in poveljnik Gasilske zveze Škofja Loka Tomaž Ažbe, ki je sodeloval tudi pri pomoči v poplavah leta 1990, je pojasnil, da so tokratne poplave presegle takratne vrednosti. "Te poplave so bile neprimerno hitrejše, vse se je zgodilo v nekaj urah. V poplavah leta 1990 pa se je voda dvigovala tri dni," je poudaril. Višine, ki jih je v petek dosegla Poljanska Sora v Puštalu, pred tem niso bile dosežene, je na seznanitvi občinskih svetnikov s stanjem poudaril župan občine Tine Radinja.

Gasilci so skupaj opravili več kot 650 intervencij. Sodelovalo je skoraj 750 gasilcev iz 48 gasilskih društev, je pojasnil Ažbe. Pohvalil je vse gasilske enote, ki so se trudile, "včasih z res nečloveškimi napori".

Poveljnik Civilne zaščite Škofje Loke Nikolaj Kržišnik je predstavil potek dogajanja od petka do danes. Med drugim je povedal, da regijski center zaradi obremenjenosti v petek zjutraj ni mogel sprejemati vseh dogodkov, zato so na območju Škofje Loke sireno za splošno nevarnost zaradi grožnje poplav sprožili sami, ljudi pa so na ogroženih območjih na nevarnost opozarjali tudi gasilci.

Štab Civilne zaščite v Škofji Loki, ki so ga z gasilci in drugimi pristojnimi službami vzpostavili v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Trata, še vedno deluje in koordinira intervencije. Na najbolj prizadetih območjih intervencije namreč še potekajo, gre predvsem za dolino Hrastnice, Bodovsko dolina in Sopotnico. Po zadnjih podatkih je 17 občanov še brez elektrike oziroma z alternativnim napajanjem, je povedal podžupan Robert Strah.

V poplavah je bilo po besedah župana poškodovanih preko 350 objektov, vseh poškodovanih kilometrov cest še niso prešteli. Je pa že znano, da je ujma poškodovala več kot pet kilometrov infrastrukture - kanalizacije in vodovodov, ob tem pa še številne telekomunikacijske povezave in električne vode. Poškodovanih je bilo tudi 21 mostov.

Še vedno se prožijo plazovi, nekateri so zelo obsežni, najbolj kritična so območja omenjenih treh dolin. Po besedah Kržišnika so evakuirane še tri družine, nekateri prebivalci hiš, ki jih v Poljanski dolini ogrožajo plazovi, pa ponoči zaradi varnosti spijo pri sorodnikih in prijateljih, podnevi pa odpravljajo posledice ujme.

Omenjene tri doline so bile dlje časa tudi odrezane od sveta. Sopotnica je zdaj oskrbljena iz dve smeri, en del, ki pa ni naseljen, pa je še nedostopen. Kržišnik računa, da jim bo prevoznost dokončno uspelo zagotoviti v sredo.

Medtem ko ponekod intervencije še potekajo, se na manj prizadetih območjih začenja faza čiščenja. Občane glede odvozov uničenih predmetov usmerja Komunala Škofja Loka. Po besedah župana je danes na pomoč priskočilo tudi pet drugih komunal.

V občini pomaga nekaj sto organiziranih prostovoljcev, poleg tega pa številnim pomagajo prijatelji in sorodniki. Z mehanizacijo pomagajo tudi izvajalci, podjetja in kmetje.

Čeprav so nekatere ljudi med poplavami reševali tudi s helikopterjem, s pomočjo čolna pa so gasilci denimo rešili osebo, ki se je kako uro držala drevesa, v poplavah na območju občine Škofja Loka po do sedaj znanih podatkih ni bilo poškodovanih.