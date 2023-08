Predsednica republike: Črna bila odrezana od sveta, a ni odrezana od naših src

Ravne na Koroškem, 8. avgusta - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obiskala v ujmi najbolj prizadeta območja Koroške. "Črna na Koroškem je bila nekaj dni odrezana od sveta, ampak ni odrezana od naših src, naših duš, naših misli," je dejala. Pohvalila je delo vseh vključenih v pomoč in reševanje, izpostavila mednarodno pomoč in obsodila vlomilce, ki so že na delu.

Predsednica je na Koroškem obiskala občine Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Srečala se je s prebivalci prizadetih območij, predstavniki lokalnih skupnosti, civilne zaščite in gasilci ter po obisku dejala, da česa takega na lastne oči še ni videla. Ob tem je pohvalila delo gasilcev, vojakov, civilne zaščite, policije in drugih.

V Črni, kjer je po njenih besedah ujma zarezala neposredno med domove, je srečala veliko gasilcev s štajerskega konca, ki so prišli pomagat kolegom. "In to je tisto, kar na koncu daje ne samo upanje, ampak vero v to, da bo Slovenija zmogla, da jo bomo obnovili," je dejala predsednica. Verjame v uspešno obnovo, a to ne bo šlo čez noč, marsikje bo trajalo leta in to je po njenem treba vzeti v zakup.

Izpostavila je tudi ponujeno mednarodno pomoč. V ponedeljek je govorila s predsednikom predsedstva BiH Željkom Komšićem, ki je ponudil pomoč inženirskih enot in bosanske vojske. V ponedeljek zvečer jo je poklical tudi makedonski predsednik Stevo Pendarovski in iz Makedonije po njenih besedah prihaja sto vojakov z mehanizacijo.

Govorila je tudi z avstrijskim predsednikom Alexandrom van der Bellnom in tudi na Koroškem so ji danes povedali, kot je dejala, da iz Avstrije prihaja ogromno pomoči. "Skratka, ta mednarodna solidarnost se je vklopila in deluje," je dejala predsednica.

Ob koncu izjave za medije, ki jo je podala na Ravnah na Koroškem, pa je z ostrimi besedami obsodila vlomilce, ki vlamljajo v hiše tistih, ki so morali domove zapustiti. To se žal dogaja, je dejala. "Lahko rečem le to. Tisti, ki vlamljajo - naj se vam posušita obe roki in naj vas peče vest, če jo imate, do konca vašega življenja," je bila ostra predsednica.