Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 8. avgusta - Zvečer bo pretežno jasno, do jutra se bo oblačnost postopno povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo delno jasno, več sonca bo v južni Sloveniji. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na jugu do 27 stopinj Celzija. Krajevne plohe se bodo ponekod pojavljale tudi ponoči.

Obeti: V četrtek bo sprva več oblačnosti, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne bo možna še kakšna manjša ploha. V petek bo sončno in postopno topleje.

Vremenska slika: Nad zahodnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa izrazito ciklonsko območje. Z zahodnikom k nam priteka postopno bolj topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bo precej jasno, ponoči se bo oblačnost, predvsem v krajih severno od nas povečala. V sredo bo delno jasno, v krajih severno od nas spremenljivo oblačno. Popoldne in zvečer bodo v Alpah nastajale plohe in nevihte.