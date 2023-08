Po dosedanjih podatkih v poplavah poškodovanih 13 vrtcev in 16 šol

Ljubljana, 8. avgusta - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je do zdaj zbralo informacije, da je zaradi poplav poškodovanih 13 vrtcev, 12 osnovnih in štiri srednje šole. Podatke zbirajo še naprej in poskušajo vzpostaviti povezave tudi s predstavniki vodstev vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki se jim še niso oglasili, so sporočili z ministrstva.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je ravnatelje vrtcev in šol k podaji informacij o škodi na vzgojno-izobraževalnih zavodih pozvalo v petek in ponovno v ponedeljek. Podatke o škodi pa zbirajo še naprej.

Danes do 15. ure so prejeli informacije o škodi v naslednjih vrtcih: Domžale, Zarja Kamnik, Montessori Celje, Škofja Loka, Radenci - Radenski mehurčki, Žabica Trzin - enota Palčica, Vuzenica, Mehurčki v Komendi - enota Moste, Polhov Gradec - enota pri Osnovni šoli Polhov Gradec, Črna na Koroškem, Sonček d. o. o. Kamnik, Šentjur in Šmartno ob Dreti.

Poškodovane so tudi nekatere osnovne šole, in sicer: Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Bistrica v Tržiču - podružnica Kovor, Trzin, Črna na Koroškem in tamkajšnja podružnična šola Žerjav, Franja Goloba Prevalje, Ivana Groharja Škofja Loka, in sicer na matični šoli v Podlubniku ter podružnični šoli Bukovščica, Nazarje, CIRIUS Kamnik, Komenda Moste in Koroški Jeklarji.

Prav tako so poplave prizadele naslednje srednje šole: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazijo Ormož ter Dvojezično srednjo šolo Lendava.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se na različne načine trudi pomagati pri obnovi poškodovane vzgojno-izobraževalne infrastrukture. Zato je minister Darjo Felda pozval tudi vse zaposlene na ministrstvu, da stopijo skupaj in na terenu pomagajo pomoči potrebnim državljanom, so na ministrstvu še zapisali v sporočilu za javnost.