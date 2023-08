Von der Leyen v sredo na najbolj prizadeta območja v Sloveniji

Von der Leyen bo Sloveniji izrazila solidarnost in podporo po uničujočih poplavah, so danes še poudarili v Bruslju. Obenem pa želi razpravljati o načinih, kako lahko Evropska unija najbolj učinkovito podpre sanacijo in obnovo območij ter izvajanje preventivnih ukrepov, da se podobna katastrofa ne ponovi.

Predsednica Evropske komisije se bo najprej srečala z Golobom, s katerim bosta skupaj odpotovala na najbolj prizadeta območja. V Bruslju sicer drugih podrobnosti niso razkrili, premier Golob pa je v ponedeljek že napovedal, da bo za boljšo predstavo o obsežnosti katastrofe obiskala tudi Črno na Koroškem.

Na prizadetih območjih bosta imela von der Leyen in premier Golob skupno izjavo, ki jo bodo v živo prenašali preko spleta, so sporočili v Bruslju.

Von der Leyen bo nato v Ljubljani nagovorila državni zbor, ki se bo sestal na izredni seji.

Kot so danes poudarili v Bruslju, je EU na zaprosilo Slovenije takoj mobilizirala pomoč preko mehanizma za civilno zaščito. Francija, Nemčija, Avstrija, Češka, Hrvaška in Slovaška so že ponudile opremo, med drugim bagre, mostove, inženirske enote, tovornjake in osebje.

EU je na prošnjo Slovenije zagnala tudi evropski opazovalni program Copernicus za urgentno satelitsko spremljanje poplavljenih območij in zemeljskih plazov v Sloveniji.

"Smo v stalnem stiku z oblastmi v Sloveniji," so zagotovili v Bruslju. V Sloveniji imajo tudi že predstavnika EU, ki v štabu civilne zaščite Slovenije koordinira pomoč EU na terenu.

Golob je na izjavi po seji vlade in srečanju s predstavniki občin izrazil zadovoljstvo, da mehanizmi EU delujejo. Že isti dan po zaprosilu je namreč Slovenija začela prejemati tehnično pomoč. Sami smo napisali, kaj želimo, točno to tudi dobivamo, je ugotavljal. V naslednjih fazah naj bi država po njegovih besedah zaprosila za humanitarno pomoč in razvlaževalnike.

Pomembno ob obisku predsednice komisije se premierju zdi to, da bodo skupaj preleteli najbolj prizadeta območja, da bi ji karseda plastično in konkretno predstavili vse razsežnosti vremenske katastrofe. Golob si želi, da si te podobe zapomni, ko bodo tekle razprave o tem, ali je Slovenija upravičena do pomoči iz mehanizmov EU ali morebitnega rahljanja pravil glede prerazporeditve sredstev za okrevanje in odpornost.

Sloveniji bo poleg že sproženih mehanizmov EU na voljo pomoč tudi iz drugih naslovov, so sicer pojasnili v Bruslju. Tako bo lahko Slovenija predvidoma črpala sredstva iz evropskega solidarnostnega sklada, ki je namenjen predvsem obnovi po katastrofah, v pomoč pa ji bodo lahko sredstva tudi iz kohezijskega sklada in sklada v okviru Next Generation EU. V Bruslju so zagotovili, da trenutno urgentno pregledujejo, kaj vse se lahko še mobilizira v pomoč Sloveniji.

So pa pojasnili, da je Sloveniji v finančni perspektivi 2021-2027 namenjenih 110 milijonov evrov samo za preventivne protipoplavne ukrepe.

Prepoznavajo pa v Bruslju izziv vse bolj pogostih naravnih katastrof in tako predlagajo povečanje solidarnostnega sklada za 2,1 milijarde evrov za soočanje s katastrofami, ki so posledice podnebnih sprememb.