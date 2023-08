STO po poplavah doma in v tujini vodi številne aktivnosti

Ljubljana, 8. avgusta - STO po ujmi, ki je prizadela tudi številne turistične destinacije, v dialogu s turističnim gospodarstvom in destinacijami nadaljuje promocijske in komunikacijske aktivnosti na tujih in na domačem trgu. Med drugim odgovarjajo na vprašanja turistov in obveščajo tuje medije, pravijo na STO in dodajajo, da je večji del države varen in odprt za turiste.

"Večji del Slovenije je danes varen in odprt za turiste. Turistična panoga v večini regij zagotavlja gostom nemoten prihod ter udobno bivanje," je za STA pojasnila vodja korporativnega komuniciranja na Slovenski turistični organizaciji (STO) Martina Gojkošek.

Kot je poudarila, so na STO v času izrednih vremenskih razmer med prvimi v angleškem jeziku obveščali turiste, zlasti tiste, ki so že bili v Sloveniji, o aktualnem stanju, odgovarjali na vprašanja ter delili nasvete, opozorila in kontakte relevantnih institucij.

Ob umirjanju razmer pa STO skupaj s turističnim gospodarstvom in mnogimi turističnimi destinacijami opozarjajo na pomen turizma za Slovenijo, zlasti na vrhuncu poletne sezone.

"Močna turistična panoga bo namreč lahko podprla tudi hitrejšo obnovo in okrevanje najhuje prizadetih destinacij," je dejala Gojkošek.

Na STO zato v dialogu s turističnim gospodarstvom in destinacijami nadaljujejo intenzivne promocijske in komunikacijske aktivnosti na tujih in na domačem trgu. Med najpomembnejše aktivnosti sodita globalna digitalna kampanja na 21 tujih trgih ter akcija vsebinskega oglaševanja v uglednih mednarodnih spletnih medijih, ki jo začenjajo v prihodnjih dneh.

Na STO so prek družbenih omrežij v zadnjih dneh med drugim individualno odgovorili na več kot sto vprašanj turistov, ki načrtujejo pot v Slovenijo.

O aktualnem stanju v državi, zlasti o hitrem izboljševanju razmer na terenu, aktivno obveščajo tuje medije. V teh dneh na to temo pošiljajo sporočilo za javnost tujim medijem ter pripravljajo novičnik, ki ga bodo poslali na široko adremo tuje splošne javnosti.

Pomembno vlogo pri obveščanju tuje javnosti imajo tudi predstavništva STO v Italiji, Nemčiji ter Avstriji.

Aktualne informacije o stanju v državi redno objavljamo in večkrat dnevno posodabljajo tudi na portalu slovenia.info, kjer so te na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

Nekatere destinacije pa zaradi velike škode ali prekinjenih prometnih povezav trenutno še ne morejo pozdraviti turistov. "S temi destinacijami želimo vzpostaviti dialog ter skupaj z njimi pripraviti načrt intenzivne komunikacije in promocije, ki ga bomo zagnali v trenutku, ko bodo spet pripravljene na goste," je še pojasnila Gojkošek.

Podatki o nastali škodi trenutno še niso znani, saj nekateri kraji še niso dostopni. Nastala škoda se bo ocenjevala po koncu reševalnih aktivnosti.

Kar se tiče posameznih turističnih destinacij, so poplave prizadele dele Ljubljane in širše regije, a glavno mesto ostaja varno za obisk.

Obisk območja Julijskih Alp je varen, saj nedavna neurja po podatkih STO niso povzročila bistvene škode na turistični infrastrukturi. Ko se bodo umirile vremenske razmere, bo pohodništvo spet brez posebnosti, vendar na STO priporočajo, da se pohodniki za začetek odločijo za obisk lahko dostopnih vrhov.

Dolina Soče je bila skoraj v celoti obvarovana poplav, vendar je plovba na reki Soči na nekaterih odsekih zaprta.

Občina Bled v poplavah ni bila huje prizadeta in ostaja varna destinacija za obisk. Sta pa v tem trenutku zaprti Pokljuška soteska in soteska Vintgar. Slednja bo zaradi sanacije ponovno odprta v torek, 15. avgusta.

Na območju občine Radovljica se svetuje več previdnosti pri gibanju v naravi. Na planinskih in tematskih poteh so območja podrtega drevja in od vode razritih poti. Posebno opozorilo velja za območje Begunj na Gorenjskem, kjer je zaprta cesta v Drago in do Poljške planine. Zaprto je tudi območje graščine Katzenstein, vključno z Muzejem Talcev.

Vse nastanitve skupine Sava Hotels & Resorts delujejo in so dostopne in ne beležijo težav, prav tako je odprt park Postojnska jama.

Večina turističnih ponudnikov in namestitvenikov na območju Kamnika deluje normalno in razpolaga s svojimi kapacitetami in gostinsko ponudbo. Do odprave posledic poplav sicer niso dostopne Velika planina s celotno dolino Kamniške Bistrice, dolina Črne in Zdravilni gaj Tunjice. Prav tako zaradi zapore ceste in nevarne pešpoti ni možno dostopati do Starega gradu nad Kamnikom.

Na območju škofjeloškega nemoteno delujejo vsi turistični ponudniki v starem mestnem jedru Škofje Loke in Železnikih in okolici. Se pa zaradi poplav odsvetuje obisk Poljanske doline z Žirmi.

Večina kampov v Zgornji Savinjski dolini, na relaciji med Mozirjem in Logarsko dolino, je zaprtih, je še navedeno na portalu slovenia.info.