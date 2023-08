Whitney Houston bi praznovala 60 let

Newark, 9. avgusta - Ameriška pevka Whitney Houston bi danes dopolnila 60 let. Pevka z izjemnim glasom, poimenovana The Voice, je bila ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov. Po svetu so prodali več kot 220 milijonov izvodov njenih plošč z uspešnicami, kot so Greatest Love of All, I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) in I Will Always Love You.