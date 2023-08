Ljubljanska borza: SBI TOP z rahlo rastjo

Ljubljana, 8. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,67 odstotka. Borzni posredniki so opravili za 1,32 milijona poslov, največ zanimanja pa je bilo za delnice Krke, katerih vrednost je malenkost padla. Delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se dan prej pocenile za skoraj pet odstotkov, so danes beležile rast.