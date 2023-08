Sloveniji po poplavah pomagajo tudi zamejci in rojaki po svetu

Trst/Monošter, 8. avgusta - Po katastrofalnih poplavah, ki so minuli konec tedna prizadele Slovenijo, pomoč zbirajo tudi Slovenci v zamejstvu in tujini. Akcije zbiranja pomoči so zagnale nekatere krovne organizacije, še več pa je pozivov posameznikov. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se jim je že zahvalil.

Arčon se je danes v dopisu rojakom v zamejstvu in po svetu zahvalil za izraze podpore in sočutja. "Spet se je pokazalo, da je mreža slovenske solidarnosti razpeta čez vse kontinente ter da slovenska duša presega vse meje," je dodal.

Solidarnost so že pokazali Slovenci v Italiji. "To je naravna odločitev, ker to dokazuje, da se naravne nesreče ne ozirajo na meje in to kar se je zgodilo v Sloveniji doživljamo, kot da se je zgodilo nam," je v krajši izjavi za STA dejal Martin Lisjak, sodelavec ene od krovnih organizacij zamejcev v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ).

Pri zvezi so se med drugim povezali v solidarnostno akcijo skupaj z drugo krovno organizacijo, Svetom slovenskih organizacij (SSO), civilno družbo, mediji, Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, Kmečko zvezo in Zadružno kraško banko Trst Gorica. Akcijo bodo podrobneje predstavili v sredo, namenjena bo pa predvsem zbiranju sredstev na posebej za to odprtem transakcijskem računu pri ZKB Trst Gorica.

Lisjak je ob tem še spomnil na lanski požar na Krasu, ki je gorel v Sloveniji in Italiji. "Bil je kar brezmejen ogenj in tako so bili brezmejni tudi slovenski gasilci," je opozoril na solidarnost slovenskih gasilcev. Po njegovem ni pomembno, v kateri državi živimo, saj da je pomoč v krizi nekaj naravnega.

V Italiji akcije zbiranja pomoči med drugim potekajo še v občini Devin-Nabrežina, kjer organizirajo nabirko v obliki materialne pomoči. Podobno akcijo imajo v občini Zgonik. Mladinski krožek Barkovlje pa zbira finančna sredstva, ki jih bodo nakazali na račun Rdečega križa Slovenije.

Medtem pa je svetnik stranke Slovenska skupnost v Deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine (FJK) Marko Pisani danes pozval predsednika FJK Massimiliana Fedrigo, naj dežela čim prej s koordinirano akcijo pristopi na pomoč Sloveniji. Prepričan je, da je sedaj priložnost, da dežela vrne uslugo, ko je Slovenija lani pomagala pri gašenju požara na Krasu.

Akcija zbiranja pomoči se pripravlja tudi v Porabju, kjer namerava Zveza Slovencev na Madžarskem združiti moči skupaj s tamkajšnjo Cerkvijo. Predvidoma prihodnji teden bo tako potekala akcija zbiranja sredstev v Porabju, na to pa nameravajo opozoriti tudi preko svojih medijev in drugih kanalov, je za STA pojasnila predsednica zveze Andreja Kovač.

Skušajo pa stopiti v stik še s slovenskimi organizacijami, da dobijo informacijo o materialni pomoči, ki bi jo potrebovali prizadeti v poplavah, je dodala. "Porabci smo hvaležni, da kot narodna skupnost dobivamo podporo za delovanje, da sama skupnost ostaja, se razvija in po moje vsi naši pripadniki mislijo tako, da se del tega (...) vrne tistim, ki to res potrebujejo," je dodala.

Ob ujmi v Sloveniji pa se vrstijo pobude k zbiranju pomoči tudi med rojaki drugod v tujini. Po družbenih omrežjih se vrstijo vprašanja, kako pomagati in seznami organizacij, ki imajo več informacij o tem. Med drugim so v skupinah na družbenem omrežju Facebook namenjenim Slovencem v Nemčiji in Belgiji delili podatke Rdečega križa Slovenija, Slovenske Karitas in drugih dobrodelnih organizacij, ki že imajo vzpostavljene transakcijske račune za zbiranje pomoči.