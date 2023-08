V velenjski občini petkova ujma povzročila za več kot 10 milijonov evrov škode

Velenje, 8. avgusta - Velenjske strokovne službe so opravile oglede in podale prve ocene škode, ki jo je povzročila petkova ujma. Skupno škodo na cestni in komunalni infrastrukturi, stanovanjskih in gospodarskih objektih ter objektih v lasti občine ocenjujejo na več kot 10 milijonov evrov, so danes sporočili z velenjske občine.

Dejali so tudi, da škodo na komunalni infrastrukturi ocenjujejo na 5,4 milijona evrov. Povezovalni vodovod in zajetje Ljubija je treba popolnoma sanirati in urediti protipoplavno zaščito, sanirati je treba tudi vodovode na plazovitih terenih in toplovod.

Na cestni infrastrukturi velenjska občina škodo ocenjuje na 1,9 milijona evrov, na stanovanjskih in gospodarskih objektih v višini 1,1 milijona evrov, milijon evrov pa bo stala sanacija plazov in okoli 500.000 evrov sanacija objektov v občinski lasti, ki so v upravljanju javnih zavodov in drugih organizacij.

Trenutno na območju celotne velenjske občine še vedno potekajo interventne akcije reševanja ljudi, premoženja ter zagotavljanja dostopnosti. Zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov je kar nekaj cest še neprevoznih, zato do nekaterih objektov in občanov še vedno ne morejo dostopati.

Skupine sodelavcev velenjske občinske uprave in sodelavci velenjskih javnih zavodov so v preteklih dneh že na terenu pomagali pomoči potrebnim v sosednjih občinah. S pomočjo bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. Nadaljujejo tudi z akcijami zbiranja pomoči prizadetim v poplavah.

Danes in v sredo bodo med 12. in 16. uro v Velenju zbirali pomoč pred Domom obrambe na Kopališki cesti, pred Gasilskim domom Šoštanj in Mladinskim centrom Šmartno ob Paki. Organizatorji, Rdeči križ Velenje, Civilna zaščita Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, prosijo za artikle, ki jih prizadeti trenutno najbolj potrebujejo, in sicer orodje, gumijaste škornje, čistila, rokavice, krpe, brisače in suho hrano.