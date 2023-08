Na avstrijskem Koroškem in Štajerskem odpravljajo posledice poplav

Celovec, 8. avgusta - Na jugu Avstrije, ki so ga minuli konec tedna prizadeli obilno deževje in poplave, danes odpravljajo posledice povodnji. Na avstrijskem Koroškem skrbi še vedno povzročajo zemeljski plazovi, medtem ko so se na avstrijskem Štajerskem tla na plazovitih območjih umirila, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.