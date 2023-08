Na območju Gorenje vasi se stanje po poplavah izboljšuje

Gorenja vas/Poljane nad Škofjo Loko/Žiri, 8. avgusta - Na območju občine Gorenja vas-Poljane se stanje po poplavah počasi izboljšuje. Vzpostavili so povezljivost z vsemi kraji, tako da od sveta ni odrezan več noben prebivalec, prav tako so se lahko na domove vrnili prebivalci, ki so bili evakuirani zaradi zemeljskih plazov, je za STA povedal župan Občine Gorenja vas-Poljane Milan Čadež.