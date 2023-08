Pipenbaher: Pri rekonstrukciji mostov upoštevati novelirane hidravlične študije rek

Maribor, 9. avgusta - Podnebne spremembe so realnost, ki jo je treba resno upoštevati v življenju in tudi pri načrtovanju prometne infrastrukture. Kot je za STA povedal gradbeni inženir in konstruktor mostov Marjan Pipenbaher, bo treba novelirati hidravlične študije rek in to ustrezno upoštevati pri načrtovanju rekonstrukcij in gradenj v poplavah uničenih mostov.