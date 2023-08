Veterinarska uprava z napotki za ravnanje z živalmi ob poplavah

Ljubljana, 8. avgusta - Za lastnike rejnih živali in izvajalce dejavnosti, ki so bili prizadeti v poplavah, veljajo posebni postopki ravnanja z živalmi, so sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Izjeme se med drugim nanašajo na postopke odjave izgubljenih ali poginulih živali ter na postopke premikov živali, so danes sporočili iz uprave.