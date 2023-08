Ljubljana, 8. avgusta - Razmere po neurju in poplavah v Sloveniji se počasi umirjajo. Ostaja pa razdejanje, ki ga je za sabo pustila voda. Ljudem na prizadetih območjih pomagajo številni prostovoljci, med drugim Rdečega križa, Karitasa, Slovenske filantropije in Gasilske zveze Slovenije. Znova se je pokazala izjemna solidarnost in pripravljenost ljudi pomagati, pravijo.

"Na prizadetih območjih je ves čas aktivnih okoli 350 prostovoljcev Rdečega križa Slovenije (RKS), ki razdeljujejo hrano, vodo, higienske potrebščine, čistila, zdravila, po potrebi tudi oblačila," je za STA povedal Matic Slapšak iz Rdečega križa Slovenije. V Zgornji Savinjski dolini in na Koroškem, kjer je stanje najbolj resno, so prostovoljci tamkajšnjega območnega združenja zbirali tudi plenice za otroke in odrasle.

Prostovoljci območnih združenj se sicer že od začetka aktivno vključujejo pri nudenju pomoči, je spomnil Slapšak. Tako so med drugim v Zagorju ob Savi s člani tamkajšnjega območnega združenja pomagali vzpostaviti nastanitveni center in nastaniti 250 ljudi. V sodelovanju s Civilno zaščito so aktivno pomagali pri organizaciji dveh prostorov za evakuirane. V Osnovni šoli Rečica ob Savinji so namestili 873 oseb, med njimi turiste iz kampa Menina. Trenutno prostovoljci na Škofjeloškem ljudem delijo vodo, hrano in zdravila, je dejal in dodal, da prostovoljci v sodelovanju s Civilno zaščito tudi dežurajo ob rekah in nasipih in tam, kjer grozijo zemeljski plazovi.

Omenil je tudi mednarodno humanitarno pomoč kolegov s Hrvaške, Poljske in Madžarske. "Pomoč smo nemudoma poslali na naša območna združenja na Koroškem," je dejal.

Mojca Kepic iz Slovenske karitas je za STA dejala, da jih župnijske karitas obveščajo o neverjetnih razsežnostih poplav in škode ter tudi o izjemni solidarnosti. Več kot 430 prostovoljcev Karitas je v teh dneh pomagalo pri razdeljevanju vode, hrane, oblačil, namestitvah prebivalcev ter pri čiščenju stanovanj in okolice v prizadetih krajih. Pri tem so pomagali 5380 osebam.

"Pomoč prizadetim gospodinjstvom se bo nadaljevala v naslednjih dneh in tednih, predvsem z zagotavljanjem osnovnih pogojev za bivanje. Ob tem so hvaležni za veliko podporo posameznikov, ki so darovali 407.183 evrov. Sredstva so posredovana škofijskim Karitas na prizadetih območjih," je dejala.

Akcijo zbiranja materialne pomoči začenjajo v sodelovanju s podjetjema Mercator in Hofer. Zbirajo zapakirano hrano, higienske pripomočke, čistila, krtače in krpe za čiščenje, posteljnino, brisače, papirnate brisače, damske vložke, otroške plenice, metle in lopate. Oblačil za zdaj ne zbirajo, ker jih imajo v regijskih skladiščih trenutno dovolj.

Kot je navedla, bodo pet milijonov evrov iz prvega paketa pomoči, ki jih bodo dobili od vlade, namenili za pomoč najbolj prizadetim občinam na Štajerskem, Koroškem, Škofjeloškem in v okolici Ljubljane.

Na Slovenski filantropiji so se na situacijo s poplavami po navedbah vodje terenskega odziva Tine Velišček odzvali z aktiviranjem baze, kamor se vpisujejo prostovoljci, ki so pripravljeni nuditi pomoč. "Ta obrazec je na naši spletni strani. Trenutno je prijavljenih že blizu 2000 ljudi iz celotne Slovenije, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč s fizičnim delom, s prevozi ali s kakšno drugo pomočjo, na primer psihološko," je dejala za STA.

Ko jih lokalne organizacije s terena pokličejo, da potrebujejo pomoč, prostovoljce pozovejo na pomoč na določeno lokacijo. Včasih zagotovijo tudi koordinatorja, sicer pa je vloga Slovenske filantropije, kot pravi, bolj v tem, da prostovoljce usmerja tja, kjer je potrebna pomoč.

Čez vikend so izvedli pet terenskih akcij, v katere se je vključilo približno 100 prostovoljcev. Ogromno prostovoljcev se javlja za pomoč prizadetim v poplavah po vsej državi. "Res vidimo veliko solidarnost in pripravljenost pomagati ljudem na prizadetih območjih," je dejala.

Poudarila je, da materialnih donacij zaenkrat še ne zbirajo, ljudi, ki želijo pomagati, pa napotujejo na zbirne centre. Ob tem je Kepic pozvala ljudi, ki bi radi šli takoj na teren, k potrpežljivosti. Več pomoči bo potrebnih v naslednjih dneh, ko voda odteče in gasilci opravijo svoje delo, saj bo potrebna pomoč pri čiščenju, je še dodala.

"Od začetka ujme do današnjega dne se je v celotni državi aktiviralo 25.000 prostovoljnih gasilcev, na terenu imamo tudi 787 vozil z vso potrebno opremo za pomoč ljudem v tej hudi naravni nesreči," je za STA pojasnil predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik.

Na kritičnih območjih pa je na pomoč prišlo še 4700 dodatnih gasilcev iz drugih regij. Po njegovih besedah ljudje najbolj potrebujejo agregate za nadomeščanje električne energije in potopne črpalke za črpanje vode. V reševanje ljudi s poplavljenih območij je bilo sicer vključenih tudi sedem čolnov gasilske zveze.