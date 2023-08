V bližini Britanskega muzeja v Londonu napad z nožem

London, 8. avgusta - V bližini Britanskega muzeja v Londonu je bil danes zaboden moški. Reševalci so ga že odpeljali v bolnišnico, policija pa je domnevnega napadalca aretirala in ga obtožila povzročitve hudih telesnih poškodb. Iz muzeja so medtem po napadu evakuirali obiskovalce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.