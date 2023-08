Moški ponoči razgrajal v gostinskem objektu in povzročil za 200.000 evrov škode

Maribor, 8. avgusta - Policisti Policijske postaje Maribor so ob 00.23 obravnavali 33-letnega moškega, ki je v notranjosti že zaprtega gostinskega lokala v Mariboru z razbijanjem po prvi oceni povzročil za približno 200.000 evrov škode. Policisti so zoper njega podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so sporočili iz PU Maribor.