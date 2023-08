Psihološka pomoč na voljo v zdravstvenih ustanovah in na kriznih telefonih

Ljubljana, 8. avgusta - Ujma, ki je Slovenijo prizadela v preteklih dneh, je številnim odnesla vse, kar so imeli, številni bodo ob šoku potrebovali tudi psihološko pomoč. STA objavlja seznam organizacij in telefonskih številk, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in kjer lahko državljani poiščejo pomoč.