Od danes odpravljen ukrep evakuacije prebivalcev Koroške Bele

Jesenice, 8. avgusta - Pristojni so na sestanku štaba Civilne zaščite Jesenice sklenili, da je ukrep evakuacije prebivalcev Koroške Bele od danes odpravljen, so sporočili z Občine Jesenice. Za del prebivalcev je bila namreč evakuacija odrejena minule tri noči. Ob tem so sprejeli nove ukrepe, med drugim vzpostavitev dodatnega videonadzora v strugi potoka Bela.

Na sestanku ob 11. uri so se pristojni seznanili s stanjem od ponedeljkovega zadnjega sestanka. Vsi prisotni so poročali, da na terenu prejšnjo noč in tekom jutra ni bilo posebnosti.

Operativnega sestanka se je udeležil tudi tudi direktor Geološkega zavoda Slovenije Miloš Bavec, ki je povedal, da se plazina suši, premiki se stabilizirajo, prav tako nivo vodotokov. Raven nevarnosti se približuje stanju pred izrednim dogodkom, zato obstaja možnost sprožitve manjšega plazu, kar bodo spremljali do nadaljnjega oziroma do vzpostavitve alarmnega sistema.

Od danes je tako ukrep evakuacije prebivalcev iz naselja Koroška Bela odpravljen. Kljub temu pa prebivalce naprošajo, da še vedno spremljajo navodila štaba Civilne zaščite Jesenice na spletni jeseniške občine, na njihovi strani na Facebooku ter na Radiu Triglav.

Osnovna šola Prežihovega Voranca bo do nadaljnjega še ostala v pripravljenosti kot namestitvena točka za prebivalce. Kljub temu, da je evakuacija prebivalcev od danes odpravljena, lahko posamezniki, če to želijo, še vedno prenočijo v šoli. Prebivalci, ki so nameščeni v Domu Franceta Bergelja, lahko tam, če želijo, ostanejo do preklica izrednih razmer.

Prav tako ostaja odprta komunikacijsko informacijska točka, ki je dostopna prek telefonske številke 030 787 507, na katero lahko krajani kadarkoli pokličejo glede plazu in s tem povezanih ukrepov.

Začeli bodo izvajati nove ukrepe, ki jih je predstavil poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Jesenice Igor Arh. Vzpostavljen bo dodatni videonadzor v strugi potoka Bela, prav tako bodo na dve uri izvajali periodične obhode struge.

V primeru, če bi se nivo vode v strugi potoka Bela znižal, se bo sprožil alarm. V veljavo stopa odredba o prepovedi gibanja in zadrževanja na območju plazu nad Koroško Belo. Po naselju Koroška Bela bo vzpostavljen usmerjevalni sistem do zbirnih točk.

Medtem so pristojne službe začele s čiščenjem terena in zaplavnih pregrad. Civilna zaščita se bo v sredo sestala z Zavodom za gozdove, da določijo ukrepe za čiščenje hlodovine in vejevja.

Do preklica izrednih razmer bodo plinovodno omrežje na celotnem območju Koroške Bele preventivno zapirali med 20. in 7. uro.

Ožja delovna skupina Civilne zaščite se bo zopet sestala v sredo ob 11. uri, so še sporočili z Občine Jesenice.