Omrežje Telekoma Slovenije ponovno deluje nemoteno

Ljubljana, 8. avgusta - Mobilno omrežje telekomunikacijskega operaterja Telekoma Slovenije po vsej državi ponovno deluje nemoteno. Na območju Koroške mobilni signal ter možnost klicev in pošiljanja SMS-sporočil omogočajo tudi uporabnikom operaterja A1, so danes sporočili iz Telekoma Slovenije. Trenutno iščejo rešitve za čim prejšnjo povrnitev fiksnih storitev uporabnikom.

"Mobilno omrežje Telekoma Slovenije nemoteno deluje po vsej državi, dodatno pa je Telekom Slovenije v ponedeljek v Črni na Koroškem optične povezave zagotovil tudi do svoje funkcijske lokacije," so v sporočilu za javnost pojasnili v Telekomu Slovenije.

Na nekaterih lokacijah, ki jih ima operater v najemu, še vedno prihaja do težav z električnem napajanjem, zato Telekomovi strokovnjaki na terenu skrbijo za vzdrževanje delovanja baznih postaj, ki se napajajo s pomočjo agregatov. Te bazne postaje delujejo v okviru kapacitet, so pa zaradi velike potrebe po komunikaciji močno obremenjene, poudarjajo.

"Zaradi povsem uničene funkcijske lokacije v Mengšu, ki je bila ključna za zagotavljanje fiksnih storitev na območju Mengša in okolice, Telekom Slovenije na tem območju išče različne druge rešitve za zagotavljanje fiksnih storitev, prav tako za popolnoma uničeno funkcijsko lokacijo Radmirje," so pojasnili. Trenutno poteka sprotna sanacija omrežja, v okviru katere se predvsem iščejo rešitve za čim prejšnjo povrnitev fiksnih storitev uporabnikom, prav tako so v pripravi načrti za celovito sanacijo omrežja.

Na območju Koroške Telekom Slovenije od ponedeljka uporabnikom operaterja A1 omogoča mobilni signal ter možnost klicev in pošiljanja SMS-sporočil. Uporabniki omrežje uporabljajo tako, da v nastavitvah svojega mobitela ročno izberejo operaterja Telekom Slovenije, ime omrežja je Mobitel.

Mobilnim naročnikom in tistim, ki pomagajo na terenu, so z namenom zagotavljanja lažje komunikacije pri Telekomu omogočili 30-dnevni neomejen mobilni prenos podatkov. Slednjega si lahko naročniki vklopijo do 15. avgusta tako, da pošljejo SMS-sporočilo s ključno besedo POVEZANI na številko 1918.