Banke pri pomoči podjetjem in prebivalstvu z izkušnjami iz koronske krize

Ljubljana, 8. avgusta - Banke pri pomoči podjetjem in posameznikom, ki jih je prizadela katastrofalna povodenj, razmišljajo v smeri ukrepov, ki so bili uporabljeni v koronski krizi. Združenje bank Slovenije je glede tega pobude in predloge že poslalo Banki Slovenije in ministrstvu za finance. Sistemski ukrepi pa bodo pripravljeni po osnovni oceni škode.