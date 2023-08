Superpokal lige Aba od 18. do 20. septembra v Podgorici

Ljubljana, 8. avgusta - Košarkarski klub Budućnost bo organizator superpokala lige Aba, ki bo v dvorani Morača od 18. do 20. septembra, so sporočili na spletni strani regionalnega tekmovanja. Poleg Budućnosti bodo sodelovale še ekipe Partizana, Zadra, Cedevite Olimpije, FMP, SC Derbyja, Mege in Igokee.