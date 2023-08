Slovenski košarkarji za EP 2025 proti Ukrajini, Izraelu in Portugalski

München, 8. avgusta - Slovenska moška košarkarska reprezentanca se bo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2025 merila v skupini A z Ukrajino, Izraelom in Portugalsko. Žreb za tekmovanje, ki ga bodo med 27. avgustom in 14. septembrom 2025 gostili Latvija, Ciper, Finska in Poljska, je danes potekal v Münchnu.