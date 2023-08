Policisti zaradi tihotapljenja migrantov kazensko ovadili državljana Kosova in Iraka

Novo mesto, 8. avgusta - Policisti so kazensko ovadili državljana Kosova in Iraka, ki sta tihotapila migrante. Državljan Kosova je v vozilu prevažal pet državljanov Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo, državljan Iraka pa je prevažal štiri državljane Turčije, ki so prav tako nedovoljeno vstopili v državo. Oba so kazensko ovadili.