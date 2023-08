Umetniški festival recikliranja letos v znamenju tekstila

Ljubljana, 9. avgusta - V Ljubljani se danes začenja 9. Reciklart - umetniški festival recikliranja in naredi sam kulture, ki bo potekal do sobote. Krovna tema letošnjega festivala je tekstil, in to vse od tekstilne industrije, hitre mode, tekstilnih odpadkov do reciklaže tekstila. Pomemben vidik festivala je druženje, povezovanje in skupnostno ustvarjanje.