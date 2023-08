V Tolminu se začenja festival Punk Rock Holiday

Tolmin, 8. avgusta - Na Sotočju Soče in Tolminke se je s t.i. ogrevalnim večerom začel festival Punk Rock Holiday, ki bo trajal do 11. avgusta. Privabil je 5000 obiskovalcev iz vsega sveta, ki bodo uživali ob glasbi in drugih aktivnostih, ki so jih pripravili organizatorji. Številne med njimi zanima dogajanje v Sloveniji, zato so začeli zbirati prostovoljne prispevke.