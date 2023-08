Uefa za danes odpovedala tekmo Aek - Dinamo

Atene, 8. avgusta - Evropska nogometna zveza (Uefa) je po smrti mladega Grka, ki so ga sinoči v predmestju Aten v izgredih med domačimi in zagrebškimi navijači zabodli do smrti, odpovedala današnjo tekmo 3. predkroga lige prvakov med Aek in Dinamom. Kot so pri Dinamu zapisali na klubski spletni strani, nov termin dvoboja po odpovedi še ni znan.