Iz Ljubljane nova avtobusna linija do zagrebškega letališča

Ljubljana/Zagreb, 8. avgusta - Hrvaški ponudnik avtobusnih prevozov Pleso prijevoz, sicer tudi uradni avtobusni prevoznik letališča v Zagrebu, je uvedel linijo iz Ljubljane do osrednje zagrebške avtobusne postaje, od koder ponuja še brezplačen prevoz do letališča Franja Tuđmana. Na Avtobusni postaji Ljubljana so v teh dneh pozdravili tudi francoskega ponudnika BlaBlaCar.