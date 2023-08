Okrnjeno je delo koroške bolnišnice, problem tudi prekinjene prometnice

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer je danes stanje nekoliko bolj umirjeno kot minuli vikend, se po besedah strokovne direktorice bolnišnice Natalije Krajnc zdaj v pričakovanju morebitnega drugega vala bolnikov trudijo pripraviti zmogljivosti za morebitne večje poškodbe, ki se lahko zgodijo. Prav tako se pripravljajo na morebitne sprejeme sicer kroničnih bolnikov, ki zdaj še ne morejo do bolnišnice.

"Tako da pripravljamo vsako prosto posteljo v bolnišnici v ta namen," je za STA danes dejala strokovna direktorica bolnišnice. Trenutno tudi za vse tiste bolnike, ki ne potrebujejo več bolnišnične oskrbe, hkrati pa tudi ne morejo do svojih domov, začasne namestitve urejajo v sodelovanju z domovi starejših.

V minulih, z ujmo zaznamovanih dneh, so v bolnišnici izvajali nujno oskrbo vseh hospitaliziranih in tistih, ki so k njim prišli v urgentni center. Hkrati so sprejeli vse druge nujne obravnave, tudi nekaterih evakuiranih s prizadetih območij. "Heliport je bil naša vitalna točka, tu smo imeli stalno pripravljenost," je dejala, k sreči pa ni bilo množičnih potreb v zvezi s tem.

Trenutno v bolnišnici zaradi kadrovskih omejitev še ne morejo zagotavljati vseh rednih pregledov naročenih bolnikov v specialističnih ambulantah in naročenih v načrtovanih bolnišničnih obravnavah, začenjajo z delom pa že začenjajo nekatere ambulante, kjer so uspeli zbrati ekipe. "Postopno bomo obveščali in širili te možnosti, ko bomo dobili več delavcev nazaj na delo," je dejala strokovna direktorica.

Sodelavci iz Zgornje Mežiške doline so namreč zaradi katastrofalnih posledic naraslih vodotokov in plazov ujeti v domačih okoljih, kjer so se nekateri lahko vključili v lokalno zdravstveno oskrbo. Na drugi strani pa je zaradi podrtega mostu pri Otiškem Vrhu in poškodovanih cest onemogočen normalen dostop tako pacientov kot zaposlenih iz Dravograda in Dravske doline do bolnišnice.

Mnogi zaposleni so v času ujme podaljšali delo v bolnišnici, v ponedeljek so za nekatere pri prevozu proti Dravski dolini pomagali gasilci in civilna zaščita, po novem pa je za njihove nujne kadre, kot je dejala strokovna direktorica, že bila vzpostavljena možnost, da lahko z lastnimi vozili prehajajo preko intervencijskega mostu iz smeri Dravograda.

Na glavni cesti Dravograd-Slovenj Gradec je namreč narasla Mislinja uničila most pri Otiškem Vrhu, prevoz iz smeri Dravograda proti Slovenj Gradcu pa je zdaj samo za intervencijska in nujna vozila možen le v bližnji obrtni coni, kjer pa sicer cesta ni ustrezno urejena za večji promet, tam je namreč še gradbišče.

Poleg perečih zemeljskih plazov v Dravogradu, ki jih danes nadalje pregledujejo skupaj s strokovnjaki, je župan Občine Dravograd Anton Preksavec danes za STA kot drugi največji akutni problem izpostavil prav dostopnost do Slovenj Gradca. "Že skoraj vsako uro kličem na vse možne naslove, da bi se vzpostavil montažni most proti Slovenj Gradcu," je dejal župan.

Kot najbolj primerno omenja lokacijo pri Hotelu Korošica, kjer je v preteklosti že bil most. "Mislim, da je tukaj najbolj primerno mesto in tu bi ga lahko tudi najhitreje postavili, da se lahko omogoči normalna komunikacijska pot do Slovenj Gradca. Ljudje izvajajo enormne pritiske na nas, radi bi v bolnišnico na različne terapije, mnogi hočejo v službe," je opisal župan. Omenjena nujna intervencijska pot pa po njegovih besedah ne more biti pot za vsakodnevne opravke, hkrati je prejel opozorila o kazenski in materialni odgovornosti.