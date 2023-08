Hrvaška v Slovenijo ob ujmi napotila več gradbenih strojev in 17 vojakov

Zagreb, 8. avgusta - Hrvaška je v Slovenijo danes napotila 17 pripadnikov hrvaške vojske in več gradbenih strojev, s katerimi bodo pomagali pri odpravi posledic poplav v Savinjski dolini. To je že druga pomoč hrvaške vojske Sloveniji ob ujmi, v poplavah prizadetim slovenskim prebivalcem pa so doslej pomagale tudi nekatere hrvaške dobrodelne organizacije.