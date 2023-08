Na progi Ljubljana-Zidani Most zaradi sanacije prilagojen vozni red in nadomestni prevozi

Ljubljana, 8. avgusta - Na železniški progi Ljubljana-Zidani Most bo od danes do preklica zaradi sanacije veljal prilagojen vozni red, potekali bodo tudi nadomestni prevozi. Kot so sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ), potnikom svetujejo spremljanje njihove spletne strani, pri načrtovanju poti pa naj upoštevajo tudi možnost zamud.

Ena bolj poškodovanih je proga med Litijo in Savo, kjer že potekajo investicijska dela, ki zahtevajo prilagojen vozni red vlakov in tudi nadomestne avtobusne prevoze namesto nekaterih potniških vlakov na relaciji Trbovlje-Litija-Trbovlje. "Ker je poškodovano tudi cestno omrežje, je naš cilj v času sanacije, da promet poteka varno in čim manj moteno za potnike, predvsem med prometnimi konicami," so zapisali na SŽ.

Sanacija bo potekala do 20. avgusta. Na progi bo vozilo 41 vlakov, 23 vlakov bo združenih na relaciji Ljubljana-Zidani Most-Ljubljana, namesto 36 vlakov pa bodo vozili avtobusi. Nekateri združeni vlaki bodo imeli dodatne postanke na postajah.

Nekateri vlaki od danes do preklica ne bodo vozili, ampak bodo združeni z naslednjim vlakom po voznem redu.

Nadomestni avtobusi ustavljajo na vseh postajah in postajališčih, kot bi sicer vlaki, in sicer po voznem redu nadomestnega prevoza. Kot so dodali na SŽ, na teh avtobusih ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih ter koles in živali. Tudi pri nadomestnih prevozih lahko nastajajo zamude.

Delavci medtem počasi vzpostavljajo prevoznost koroške železniške proge. Od 10.45 ure je tako po navedbah SŽ odprt odsek proge med Rušami in Podvelko, medtem ko ostaja zaprt odsek med Podvelko in Dravogradom, kjer pa bo po zagotovilih železnic v najkrajšem možnem času organiziran nadomestni avtobusni prevoz.