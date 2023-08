Sporočilo uredništvom - predsednik vlade Robert Golob se bo srečal s predstavniki občinskih združenj

Ljubljana, 8. avgusta - Predsednik vlade Robert Golob se bo danes ob 13. uri srečal s predstavniki Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije na Gregorčičevi 25. Spregovorili bodo o razmerah na terenu in potrebah občin v spopadanju s posledicami ujme, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.