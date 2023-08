Prek aplikacije Poplave 2023 pomoč prizadetim v ujmah ponudilo že skoraj 12.000 ljudi

Ljubljana, 8. avgusta - Prek v ponedeljek popoldne vzpostavljene aplikacije Poplave 2023 je pripravljenost pomagati izrazilo že skoraj 12.000 ljudi, številka pa raste iz minute v minuto. Trenutno uprava za zaščito in reševanje povprašuje zlasti po storitvah in materialu za popravilo objektov, cest in druge infrastrukture, je razvidno iz aplikacije.

Ob prijavi v aplikacijo ta uporabniku ponudi nabor storitev in materialnih dobrin, ki jih potrebujejo na v ujmi prizadetih območjih. Tako trenutno najbolj povprašujejo po izvajanju prevozov oseb in materiala, tudi z mehanizacijo in kamioni ter po traktorski pomoči. Prav tako potrebujejo pomoč pri izvajanju gradbenih in mehanskih del, izvajanju ali popravilih vodovodnih, električnih in plinskih inštalacij, montaži ogrevalnih teles.

Na seznamu storitev, po katerih povprašujejo, so še slikopleskarska dela, parketarstvo oziroma polaganje talnih oblog, zidarstvo, postavljanje montažnih sten, krovstvo, tesarstvo, fasaderstvo, mizarstvo, kovinarstvo, pa tudi ključavničarstvo in varovanje premoženja prizadetih območij ter storitev snemanja z dronom. Potrebe se pojavljajo po postavljanju WC kabin.

Pri gradbenih in mehanskih delih potrebujejo tako delavce kot vodje operative, tehnike in inženirje. Potrebujejo tudi strokovno pomoč geologov, strokovnjakov za oceno varnosti mostov.

Pomoč potrebujejo osebe s posebnimi potrebami, prav tako povprašujejo po pomoči na kmetiji.

Na prizadetih območjih potrebujejo material za gradnjo, gorivo, kmetijsko in gozdarsko opremo, stroje in orodja, zaščitno delovno opremo in material za pomoč kmetom. Ponudnik pomoči lahko material odda ali posodi.

Prek aplikacije lahko pomoč ponudijo tudi prostovoljci, lahko se prijavi tudi skupina.

"V tej fazi je pomembno, da s to pomočjo odpiramo ceste, renoviramo hiše, odvažamo material," je nabor potreb, ki bo dopolnjeval oziroma spreminjal glede na razmere, za STA strnil Sandi Curk s Civilne zaščite.

Med drugim poziva zlasti obrtnike in podjetnike, da bi svoje ekipe za denimo dva dni poslali na prizadeta območja, da bi bile tam "samozadostne in bi se takoj lahko vklopile v delo na terenu".

Ponujeno pomoč bodo sproti pregledovali in potrjevali, potrditve regijskih štabov pričakuje Curk v nekaj urah. Ponudnik bo nato dobil na elektronsko pošto delovni nalog z informacijami, kdaj in kam naj dostavi pomoč, oziroma koga naj kontaktira. Prav tako bo civilna zaščita poskrbela za dostop prostovoljcev in materiala do krajev, ki so sicer težje dostopni.

"Danes se trudimo, da bi pomoč v te kraje prišla hitro, a vse poti še niso odprte," opozarja Curk.

Ob tem dodaja, da je že v prvih dveh urah delovanja aplikacije prek nje ponudilo pomoč okoli 1200 posameznikov in skupin. "Največji heroji so državljani," pravi in se vsem zahvaljuje za pripravljenost pomagati.

Slovenijo je v minulih dneh prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Obsežne padavine so povzročile poplave in sprožile plazove, ki so opustošili dve tretjini Slovenije. Vodni pretoki se sicer umirjajo, a odtekla voda za sabo pušča porušene ceste, mostove, komunalno infrastrukturo, številni so ostali brez domov.