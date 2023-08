Število mrtvih v ruskem napadu na stanovanjsko stavbo na vzhodu Ukrajine naraslo na najmanj sedem

Doneck, 8. avgusta - V ruskem raketnem napadu na mesto Pokrovsk na vzhodu Ukrajine, v katerem je bila med drugim poškodovana stanovanjska stavba, je bilo v ponedeljek ubitih najmanj sedem ljudi, 67 pa je ranjenih, so danes sporočili iz Kijeva. Iskanje in reševanje se nadaljuje. Iz Moskve so medtem sporočili, da so ruske sile na severovzhodu države dosegle napredek.