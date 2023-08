Umrl legendarni hribolazec Bahamontes

Toledo, 8. avgusta - Pri 95 letih je po poročanju španskih športnih časopisov, med njima sta Marca in As, umrl legendarni španski cestni kolesar Federico Bahamontes. Orel iz Toleda je bil znan kot izjemen kolesar v gorah, ob 100. izdaji dirke po Franciji pa so ga pred desetimi leti izbrali za najboljšega hribolazca v zgodovini tega športa.