V Pomurju se voda počasi umika s poplavljenih površin

Lendava, 8. avgusta - Pretok reke Mure danes še vedno upada in voda se počasi umika s poplavljenih površin. V spodnjem porečju so vodostaji sicer še vedno visoki, tudi zaradi pritiska zalednih voda in podtalnice, a po besedah vodje prekmurske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Martina Smodiša ne ogrožajo več naselij.