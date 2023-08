V Podravju potrebna sanacija številnih plazov

Maribor/Ptuj, 8. avgusta - V Podravju se po vremenski ujmi, ki je pred dnevi zajela Slovenijo, soočajo s številnimi zemeljskimi plazovi, ki ogrožajo objekte, zaradi njih je zaprtih več cest. Samo v Občini Šentilj so v zadnjih treh dneh našteli 30 novih plazov, tisti, ki so nastali že med preteklimi neurji, pa so se poglobili.