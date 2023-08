V centru Ljubljane oropal moškega

Ljubljana, 8. avgusta - Ljubljanski policisti iščejo roparja, ki je v ponedeljek okoli 22. ure v centru Ljubljane ogovoril moškega, nato pa mu zagrozil s pretepom in od njega zahteval denar. Odtujil mu je nekaj deset evrov in nato z roke strgal še uro ter pobegnil, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.