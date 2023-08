Vodilni indijski opozicijski politik Gandhi znova v parlamentu

New Delhi, 8. avgusta - Vodilni indijski opozicijski politik Rahul Gandhi se je v ponedeljek vrnil v parlament, potem ko je vrhovno sodišče v petek zadržalo njegovo obsodbo zaradi domnevnega obrekovanja premierja Narednre Modija. Gandhija so marca obsodili na najvišjo kazen dveh let zapora, zaradi česar ni smel več biti poslanec. Primer bo sedaj sodišče znova preučilo.