Popolne zapore zaradi poškodovanih vozišč so na cestah Dravograd-Slovenj Gradec v Otiškem vrhu, Ravne na Koroškem- Dravograd pri Dobrijah, Prevalje-Poljane, Poljana-Šentvid, Koprivna-Črna, Šentvid-Črna na Koroškem, Soteska-Letuš, Juvanje-Grušovje, Socka-Vitanje, Ljubljana-Litija pri Dolu, kjer je za tovorna vozila obvoz urejen po avtocesti.

Popolne zapore so tudi na cestah Razkrižje-Srednja Bistrica, Kamnik-Stahovica, Spodnje Stranje-Stahovica, Zameško-Kostanjevica, prelaz Pavličevo sedlo-Solčava-Luče-Radmirje, Laško-Breze-Šentjur, v Laškem, na Trubarjevem nabrežju, podvoz ter Hotiza-Velika-Polana v Veliki Polani.

Zaprte so tudi številne druge lokalne ceste. Upošteva naj se signalizacijo na vozišču. Razmere se ves čas spreminjajo. Voznikom se priporoča, da upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste.

Ponovno je odprta železniška povezava Celje-Velenje in Jesenice-Bohinjska Bistrica.

Promet skozi predor Karavanke bo v noči na sredo, 8./9. 8., med 20. in 5. uro, potekal izmenično enosmerno. Predviden čas čakanja do 30 minut.

Danes začenjajo s prenovo Litijske ceste med križiščema s Hruševsko in Kajuhovo cesto v dolžini okvirno 350 m, zato bo do konca meseca na območju veljala popolna zapora ceste. Obvoz bo voden preko Kajuhove, Zaloške, Chengdujske in Fužinske ceste ter enako v obratni smeri. Linije Ljubljanskega potniškega prometa bodo preusmerjene.

Zaradi dograditve javne kanalizacije bo do 10. avgusta za ves promet zaprto ljubljansko križišče Tacenske in Kajakaške ceste.

Cesta Krnica-Radovna, pri Radovni bo zaradi čiščenja po neurju zaprta predvidoma do konca avgusta.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si